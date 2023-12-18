В Витебске прямо на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

Опубликовано: 18.12.2023 18:34 , Обновлено: 18.12.2023

В ГАИ Витебска сообщили 18 декабря, что троллейбус, следовавший по одному из маршрутов в городе, загорелся во время движения. Это произошло около 11 часов на проспекте Черняховского.

«Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Водитель и пассажиры не пострадали. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», - заявили в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в Витебске в понедельник, 18 декабря, случилась трагедия: погибла женщина, на нее с крыши упал снег.

В Витебске упавший с крыши снег убил женщину