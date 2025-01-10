В Витебске погибли два участковых "в результате несчастного случая"

Опубликовано: 10.01.2025 10:15 , Обновлено: 10.01.2025

В Витебске 9 января "в результате несчастного случая" погибли два участковых инспектора милиции. Об этом сообщили в МВД.

“Вчера около 17 часов в Витебске при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/15622” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале ведомства.

Что конкретно стало причиной гибели участковых, в МВД не уточнили, также не назвали их имена. Там рассказали, что разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее Telegraf.news писал, что во время теракта в марте 2024 года в подмосковном Crocus City Hall погиб бывший милиционер из Барановичей. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России.

Во время теракта в Crocus City Hall погиб бывший милиционер из Барановичей