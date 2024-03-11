В Витебске легковушка сбила школьницу на «зебре»

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Опубликовано: 11.03.2024 08:00 , Обновлено: 11.03.2024

Госавтоинспекция Витебской области опубликовала видео ДТП, которое произошло в воскресенье, 10 марта, на одном из пешеходных переходов областного центра. Под колеса легкового автомобиля там угодила 14-летняя девочка.

По данным ГАИ, сама авария произошла около 17:00 в районе дома 20 по улице Титова. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Судя по видео с камеры, установленной в автомобиле самого виновника ДТП, мужчина даже не притормозил, подъезжая к “зебре”.

По данным ГАИ, за рулем автомобиля ГАЗ оказался 61-летний мужчина. Сбитую девочку с телесными повреждениями передали врачам, а ГАИ начала проверку по факту ДТП.

Отметим, что похожая ситуация в начале месяца произошла в Несвиже. Там среди бела дня 64-летний пенсионер на «Москвиче 412» наехал на “зебре” на 10-летнюю девочку.

В Несвиже пенсионер наехал на школьницу