В Витебске эвакуировали детсад из-за порыва газопровода

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Опубликовано: 19.08.2024 12:34 , Обновлено: 19.08.2024

В МЧС сообщили о порыве газопровода 19 августа в Витебске. Как рассказали в ведомстве, эвакуировали детский сад и жителей домов.

По информации МЧС, сообщение о порыве спасатели получили в 10:44, он произошел на улице Шмырева в областном центре. Из расположенного рядом детского сада № 8 эвакуировали 25 детей и 10 сотрудников, еще трех человек - из близлежащих домов.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщили в ведомстве, аварийная бригада проводит ремонтные работы, место происшествия оцепили. Никто не пострадал, дополнили в МЧС.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске на железнодорожных путях около улицы Казинца 9 августа произошла течь раствора бензилхлорида. Как рассказали в МЧС, он потек из контейнера при формировании состава поезда.

При вдыхании бензилхлорида человеком может произойти сильное раздражение верхних дыхательных путей, кожи, глаз, слизистых оболочек, отек легких.

В Минске на ж/д путях произошла утечка бензилхлорида. В МЧС рассказали подробности