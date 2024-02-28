В Польше на глазах прохожих изнасиловали белоруску — Fakt. Она в тяжелом состоянии

Опубликовано: 28.02.2024 16:38 , Обновлено: 28.02.2024

В Варшаве изнасиловали гражданку Беларуси. Об этом сообщило польское издание Fakt. По их данным, инцидент произошёл прямо на глазах у прохожих и попал на камеры видеонаблюдения.

По данным издания, в ночь с 24 на 25 февраля девушка возвращалась в свою квартиру, когда на нее совершил нападение мужчина в балаклаве. Угрожая ножом, он начал душить ее, после чего сорвал одежду, надругался и оставил лежать на лестнице перед зданием, сообщил портал.

Длящееся несколько минут действо зафиксировали находящиеся рядом видеокамеры. Оказалось, что у инцидента были и свидетели, которые предпочли пройти мимо.

«Есть видео, где видно, как рядом с ними по тротуару идут две девушки. Они что-то кричали, но нападавшего это не остановило. Потом была пара мальчиков и девочек, но они тоже проходили мимо и не реагировали», — рассказала женщина, у которой есть записи с камер видеонаблюдения.

Помощь девушке оказал лишь охранник, который заступал в утреннюю смену и обнаружил ее на лестнице. Он вызвал полицейских и скорую помощь. Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого, который может быть причастен к преступлению, задержали через несколько часов. Он прятался в своей квартире. Сотрудники полиции в настоящее время “проводят с ним расследования”. Во время обыска в его квартире полицейские нашли книги на криминальную тематику. По данным польского издания, мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее Телеграф писал о том, что польские пограничники зафиксировали резкий рост контрабанды из Беларуси — более чем на 1000% по отдельным позициям, тогда как годом ранее наблюдалось снижение количества контрабанды. И это происходит на фоне постоянного усиления контроля на польско-белорусской границе.

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