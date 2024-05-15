В Узденском районе пенсионер наехал на годовалую внучку - девочка погибла

Опубликовано: 15.05.2024 17:11 , Обновлено: 15.05.2024

В Узденском районе Минской области местный житель наехал на годовалую внучку, когда та играла на улице возле дома. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, от полученных травм девочка погибла на месте.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел, когда 74-летний мужчина выезжал задним ходом на своем авто с дворовой территории. В УВД Минского облисполкома отметили, что водитель был трезв.

Однако за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Ему, согласно ст. 317 УК Беларуси, грозит лишение свободы на срок до 5 лет .

В милиции напомнили, что безопасность детей в первую очередь зависит от родителей. Им порекомендовали постоянно контролировать досуг и местонахождение своих детей, не оставлять без присмотра и следить, чтобы они не играли возле дороги.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Костюковичах Могилевской области 12-летний школьник на велосипеде попал под колеса грузовика, мальчик скончался в машине скорой помощи. По информации Следственного комитета, школьник потерял контроль над управлением велосипедом и заехал под автомобиль МАЗ, когда тот поворачивал налево.

В Костюковичах 12-летний школьник попал под грузовик — ребенок погиб