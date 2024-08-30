В Светлогорском районе рухнул мотодельтаплан - пилот погиб

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Опубликовано: 30.08.2024 17:07 , Обновлено: 30.08.2024

В Светлогорском районе Гомельской области в кукурузном поле рухнул мотодельтаплан. Его 53-летний пилот позже скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете (СК).

Как рассказали в ведомстве, вечером 29 августа житель Светлогорска попросил знакомого из Гомеля протестировать мотодельтаплан. Для этого мужчины отправились в поле около агрогородка Чирковичи.

Скриншот: видео СК Беларуси

Гомельчанин поднял аппарат в воздух, который вскоре рухнул. Пилота с травмами госпитализировали, а ночью он скончался в больнице, передали в СК.

Скриншот: видео СК Беларуси

Там дополнили, что следователи устанавливают наличие и актуальность документов на право управления мотодельтапланом и выясняют причины случившегося.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Сморгони Гродненской области 29 августа обрушился мост над рекой, а вместе с ним и грузовик. По информации Госавтоинспекции Гродненщины, “серьезных травм” никто не получил.

В Сморгони грузовик рухнул вместе с мостом в реку