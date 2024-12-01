В столичном аквапарке "Лебяжий" загорелась парилка — там было около 100 человек

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Опубликовано: 01.12.2024 18:43 , Обновлено: 01.12.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили о возгорании в спа-зоне столичного аквапарка "Лебяжий". Инцидент произошёл в воскресенье, 1 декабря. К счастью, никто из посетителей не пострадал: им удалось выйти из здания самостоятельно.

В МЧС добавили, что по прибытии спасателей возгорание, из-за которого начала тлеть обшивка парильного отделения бани на первом этаже, уже потушили. По словам представителей ведомства, с этим справился непосредственно персонал “Лебяжьего”. При этом что послужило причиной, пока не известно. В МЧС лишь отметили, что “обстоятельства случившегося устанавливаются”.

Ранее Telegraf.news писал, что в субботу вечером, 30 ноября, на перегоне “Гуды-Бастуны” возле деревни Жирмуны Лидского района Гродненской области загорелся головной вагон дизель-поезда. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что на момент ЧП внутри находилось 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Под Лидой загорелся поезд с 15 пассажирами