Под Лидой загорелся поезд с 15 пассажирами

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Опубликовано: 01.12.2024 08:43 , Обновлено: 01.12.2024

В субботу вечером, 30 ноября, на перегоне "Гуды-Бастуны" возле деревни Жирмуны Лидского района Гродненской области загорелся головной вагон дизель-поезда. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что на момент ЧП внутри находилось 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

В спасательном ведомстве добавили, что сообщение о возгорании поступило в 21:00. На место тут же выбыли четыре пожарных расчёта, которые потушили вагон поезда “Лида-Бенякони”. 15 человек, которые находились внутри, покинули состав самостоятельно.

По данным МЧС, возгорание произошло в машинном отделении головного вагона. Причина, по которой это случилось, устанавливается. В пресс-службе БелЖД, в свою очередь, принесли извинения за “доставленные неудобства”.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что, в пресс-службе БелЖД сообщили об инциденте, который произошёл днём 28 ноября. Так, на переезде станции “Василевичи” в Речицком районе микроавтобус въехал в электричку, где находились 35 пассажиров.

В Речицком районе микроавтобус въехал в пассажирский поезд