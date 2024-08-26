В Минске у мусоровоза оторвалась кабина. Из-за пробки общественный транспорт стал опаздывать на 35 минут

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Опубликовано: 26.08.2024 13:31 , Обновлено: 26.08.2024

В УГАИ УВД Мингорисполкома сообщили об аварии, которая произошла сегодня на Смиловичском тракте в столице. В связи с этим инспекторы посоветовали "учитывать данную информацию" при выборе маршрута, а в Минсктрансе предупредили о пробках и опоздании общественного транспорта.

По информации ГАИ, сегодня утром в Минске по необъяснимым причинам мусоровозу оторвало кабину, в результате чего на Смиловичском тракте “затруднено движение транспорта” со стороны посёлка «Сосны» в направлении Партизанского проспекта.

В свою очередь в Минсктрансе добавили, что из-за “большого скопления транспорта” на Смиловичском тракте движение автобусов и троллейбусов по улице Красина “осуществляется с нарушением графика до 35 минут”. Помимо этого, по словам очевидцев, на месте произошла ещё одна авария, что лишь ухудшило ситуацию.

“Пробка на въезде в город. Мусоровозу снесло кабину. Там сразу несколько аварий”, — рассказала одна из читательниц Интернет-портала Onliner. Официальной информации о наличии погибших пока не было.

Ранее Telegraf.news писал, что в понедельник, 26 августа, в Могилёве столкнулись два автобуса МАЗ. По информации областной ГАИ, в результате ДТП пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу для осмотра.

В Могилеве столкнулись 2 автобуса — 4 человека в больнице