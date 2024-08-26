В Могилеве столкнулись 2 автобуса - 4 человека в больнице

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 10:34 , Обновлено: 26.08.2024

Утром 26 августа в Могилеве столкнулись два автобуса МАЗ. По информации областной ГАИ, в результате ДТП пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу для осмотра.

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась на перекрестке проспекта Мира и улицы Королева. По предварительной информации правоохранителей, автобус № 23 остановился на запрещающий сигнал светофора, а двигавшийся в попутном направлении сзади автобус №11 столкнулся с транспортом.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Как уточнили в паблике “ДТП и ЧП Могилев” в соцсети “ВКонтакте”, ДТП произошло в 7:20 утра. На опубликованном очевидицей кадрах заметно, что осколки разбившегося стекла попали в салон.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Пуховичском районе Минской области 23 августа автомобиль Volkswagen столкнулся с трактором МТЗ. В результате ДТП, по информации МВД, пострадали двое детей, их доставили в больницу.

Под Марьиной Горкой легковушка столкнулась с трактором — 2 ребенка в больнице