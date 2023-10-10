В списке желающих покинуть сектор Газа есть белорусы — ТАСС

Опубликовано: 10.10.2023 14:47 , Обновлено: 10.10.2023

В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации составили список желающих покинуть сектор Газа. В нем оказались не только россияне, но белорусы и украинцы, сообщило агентство ТАСС 10 октября.

По информации пресс-секретаря представительства Алии Зариповой, всего в списке 400 человек. Из них 280 граждан России.

Остальные 120 человек, — белорусы, украинцы, казахи и палестинцы.

Сколько именно граждан Беларуси сообщили о желании выехать из сектора Газы, в представительстве РФ не уточнили.

Зарипова заявила, что вопрос эвакуации с палестинской территории сейчас “прорабатывается”.

Тем временем издание MK.ru утверждает, что поговорило с белоруской, которая живет с мужем-палестницем в секторе Газа. По ее словам, российское посольство формирует списке желающих уехать” в группах в мессенджерах, плюс отправляем данные на электронную почту посольств”.

“У многих возникли проблемы с документами – истек срок, не успели сделать свидетельство на выезд и прочие. Белорусские посольства в Израиле и в Египте тоже собирают списки, чтобы знать о своих здесь. Но, скорее всего, отдельной эвакуации для белорусов не предвидится. Улетят все с российским бортом”, — выразила мнение она она.

Также собеседница сообщила, что “сирен здесь [в Газе] нет, бомбоубежищ тоже нет”.

“Все сидят в своих домах. Люди из приграничных районов перебрались к родственникам подальше от границы. Но бомбят везде. Безопасного места сейчас в Газе нет. Никто не знает, куда будет следующий прилёт”, — поделилась женщина.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси 9 октября сообщили, что к ним обращаются белорусы в Израиле с просьбами о помощи, в том числе и для эвакуации из воюющей с террористами страны. В ведомстве рассказали, что будет с такими белорусами.

«Аэропорт работает» — В МИД Беларуси рассказали, будут ли вывозить белорусов из Израиля