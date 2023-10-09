"Аэропорт работает" - В МИД Беларуси рассказали, будут ли вывозить белорусов из Израиля

Опубликовано: 09.10.2023 18:15 , Обновлено: 09.10.2023

В министерстве иностранных дел Беларуси 9 октября сообщили, что к ним обращаются белорусы в Израиле с просьбами о помощи, в том числе и для эвакуации из воюющей с террористами страны. В ведомстве рассказали, что будет с такими белорусами.

“Многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем, в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы”, - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

[info_b]На данный момент известно, что такие авиакомпании, как American Airlines, Emirates, United Airlines, Air France, Lufthansa, Ryanair отказались от полетов в Израиль. Пока ещё летают израильские Israir и El Al Israel.[/info_b]

Всего, по его словам, порядка 150 белорусов обратились за содействием по разным вопросам в посольство Беларуси в Израиле. Представитель МИД Беларуси рассказал, что дипломаты “активно работают”, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. “Будем смотреть на развитие ситуации”, - заявил Анатолий Глаз.

В МИД посоветовали гражданам Беларуси, находящимся сейчас на территории Израиля, “строго следовать указаниям местных властей”.

Какие страны эвакуируют своих граждан из Израиля?

На данный момент известно, что Польша отправила в аэропорт Тель-Авива свои военные самолёты, чтобы ввезти своих граждан.

В России заявили, что готовы эвакуировать россиян, если кто-то пожелает. А Минобороны Венгрии провело спасательную операцию, в результате которой вывезло из Израиля 215 своих граждан.

Ранее Телеграф сообщил, что В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что во время ракетных обстрелов израильского города Ашкелона пострадали двое граждан нашей страны.

Двое белорусов пострадали при ракетных обстрелах Израиля — МИД