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В Солигорске ребенок во время купания потянулся за игрушками и погиб. Что случилось?

В Солигорске ребенок во время купания потянулся за игрушками и погиб. Что случилось?
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📷 Фото

Полуторогодовалый ребенок купался в ванной. В какой-то момент он захотел взять игрушку, но погиб от удара током. В СК рассказали подробности трагедии.

По данным следствия, вечером 17 августа 24-летняя женщина купала своего сына. В какой-то момент она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного.

Малыш потянулся за игрушками и случайно опрокинул в воду фен, подключённый к розетке. Мальчик получил смертельный удар током.

Фото с места ЧП, Следственный комитет
Фото с места ЧП, Следственный комитет

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что под Пуховичами под колесами электрички погибла 12-летняя школьница:

Под Пуховичами под колесами электрички погибла 12-летняя школьница

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