В Солигорске пьяный водитель попытался скрыться от ГАИ в баре

🎥 Видео

Опубликовано: 19.01.2025 10:39 , Обновлено: 22.01.2025

МВД Беларуси 19 января показало видео, как пьяный солигорчанин на BMW попытался скрыться от инспекторов ГАИ в одном из увеселительных заведений.

Как рассказали в официальном канале МВД, сотрудники ГАИ Светлогорского РОВД обратили внимание на автомобиль BMW, который в ночное время двигался без включенных фар. Когда водителю подали сигнал остановиться, он только увеличил скорость, что привело к погоне.

Несмотря на требования инспекторов, солигорчанин доехал до местного развлекательного заведения и попытался скрыться там, но его нашли и задержали.

Как оказалось, за рулем находился 39-летний местный житель “с явными признаками алкогольного опьянения”. Ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщили в МВД.

Медицинское освидетельствование показало уровень алкоголя в 1,2 промилле.

В отношении мужчины составили пять административных протоколов. За неповиновение милиционерам его поместили в изолятор временного содержания, а его автомобиль отправили на охраняемую стоянку.

В результате пьяной поездки он получил 13 суток ареста, штраф в размере 200 базовых величин (8,4 тысячи рублей) и лишение водительских прав на пять лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилёве пьяный водитель на Nissan при перестроении подрезал легковушку, от чего та перевернулась и встала на крышу. Виновник аварии даже не остановился и попытался скрыться с места происшествия. Видеозаписью, снятой очевидцами ДТП, которые включились в преследование нарушителя, поделились в УВД Могоблисполкома.

На видео попало, как пьяный водитель в Могилёве подрезал и перевернул легковушку