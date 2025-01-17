На видео попало, как пьяный водитель в Могилёве подрезал и перевернул легковушку

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Опубликовано: 17.01.2025 14:33 , Обновлено: 17.01.2025

В Могилёве пьяный водитель на Nissan при перестроении подрезал легковушку, от чего та перевернулась и встала на крышу. Виновник аварии даже не остановился и попытался скрыться с места происшествия. Видеозаписью, снятой очевидцами ДТП, которые включились в преследование нарушителя, поделились в УВД Могоблисполкома

Инцидент произошёл около 16:30 16 января на проспекте Димитрова в Могилёве. На видео видно, как Nissan, отъехав от остановки общественного транспорта, с ходу начал перестроение в левую полосу. Водитель, судя по всему, не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с идущим слева от него легковым автомобилем Skoda. Машина от удара встала на левые колёса, после чего перевернулась на крышу. О состоянии 23-летнего мужчины, находившегося за рулём перевернувшегося авто, в ГАИ ничего не сообщили.

Несмотря на ДТП, водитель Nissan не съехал к обочине и не остановился, а продолжил движение. Однако очевидцы аварии оперативно передали информацию о случившемся в ГАИ, а один из них даже начал преследование нарушителя. В результате в скором времени мужчину остановили подоспевшие инспекторы.

Выяснилось, что 50-летний водитель за рулём Nissan был нетрезв - освидетельствование показало в выдыхаемом им воздухе 1,9 промилле алкоголя.

По данным УВД Могилёвского облисполкома, виновнику аварии грозит несколько штрафов: