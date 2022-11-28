В Солигорске мужчина спрыгнул с 7 этажа

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Опубликовано: 28.11.2022 09:56 , Обновлено: 28.11.2022

В Солигорске мужчина выпрыгнул с 7-го этажа. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел 26 ноября. По информации свидетелей ситуации, мужчина пытался с 7-го этажа перелезть на 8-ой, но ничего не получилось.

На место прибыли сотрудники МЧС и раскрыли батут. Однако, как пишут очевидцы, мужчина «начал кричать, что прыгнет», а потом «просто отпустил руки».

Что с мужчиной — точно неизвестно. СМИ пишут, что он погиб.

Официально эту информацию не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что в Минске с 7-го этажа строящегося дома ЖК «Олимпик 2» упал прораб. Это произошло 21 ноября, сообщили в Следственном комитете.

В Минске с 7-го этажа строящегося дома упал прораб