В Солигорске из-за ребенка эвакуировали торговый центр

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Опубликовано: 21.02.2024 10:09 , Обновлено: 21.02.2024

Вечером 20 февраля торгово-развлекательный центр "N3 PLAZA" в Солигорске Минской области оказался в оцеплении милиции, а людей из здания экстренно эвакуировали. В УВД Минского облисполкома пояснили, что виновником этих оперативных мероприятий правоохранителей стал ребёнок, однако, речь вовсе не об очередном случае лжеминирования.

*” *В Солигорских чатах появились сообщения о том, что поступил звонок о минировании объекта в ТРЦ “N3 PLAZA”. Данная информация является фейком”, - заявили в областном управлении внутренних дел. Оказалось, что причиной эвакуации людей и оцепления здания стала бесхозная сумка, которую, как заявили в милиции, в торговом центре забыл ребенок.

“Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции, все обстоятельства оперативно выяснены. Торговый центр работает в прежнем режиме. Причин для беспокойства нет”, - заверили в ведомстве.

Ранее Телеграф рассказывал, как два месяца назад сотрудники Фрунзенского РУВД Минска по противодействию киберпреступности задержали 15-летнего подростка, который зарабатывал тем, что отправлял ложные сообщения о минировании зданий различных организаций на территории соседних государств.

Подросток из Минска за деньги «минировал» здания за границей