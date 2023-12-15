Подросток из Минска за деньги «минировал» здания за границей

Опубликовано: 15.12.2023 11:52 , Обновлено: 15.12.2023

Сотрудники по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД столицы задержали 15-летнего минчанина, который отправлял ложные сообщения о минировании зданий различных организаций на территории соседних государств.

Следователи установили, что подросток в апреле этого года заинтересовался темой сваттинга (отправки ложных сообщений о минировании) и доксинга (незаконного сбора личной информации) за деньги, сообщили БЕЛТА в МВД. Потом нашел в интернете соответствующие тематические чаты, в которых впоследствии и получал заказы. Оплата шла на онлайн-кошелек.

С июня по сентябрь школьник направил по электронной почте 10 писем и сделал 27 звонков «о минировании», сообщил источник. Следователи возбудили уголовное дело.

[info_b] Как работает сваттинг

Злоумышленники зарабатывают на ложных сообщениях о минировании, используя различные способы. Например, требуют выкуп за отмену угрозы минирования, угрожают распространением ложных сообщений об угрозе минирования, чтобы вызвать панику – тоже за деньги, используют такие сообщения для манипуляции рынком акций или криптовалют. Ну или просто сообщают «о минировании» для привлечения внимания.

Как работает доксинг

Злоумышленники могут зарабатывать на доксинге, публикуя личную информацию о людях (такую, как адреса, телефоны, электронные почты и т. д.) без их согласия. Эту информацию могут затем использовать для шантажа, вымогательства или других преступных целей. Также продают или обменивают украденные личные данные на черном рынке.

(По материалам Википедии)[/info_b]

По закону, за «Заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет». И наказание – до пяти лет лишения свободы. Это за первый раз, а за повторное или групповое – до семи.