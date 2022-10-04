В Солигорске грузовик провалился под асфальт посреди улицы
В Солигорске утром 4 октября грузовик с цистерной неожиданно провалился под землю прямо на проезжей части. Произошедшее объяснили представители «Солигорскводоканала».
Вытащить машину оказалось тяжело. Для этого к грузовику пригнали даже автокран.
По словам главного инженера, Василия Лавренкова, после ливней в городе обрушился канализационный коллектор диаметром 700 мм. Из-за этого просел и асфальт.
Он также рассказал, что до провала коллектор уже заменили на полиэтиленовый. А сам провал Лавренков пообещал устранить за 3—4 недели.
«Сейчас будет установлено ограждение, уже ГАИ подключено, машины из опасной зоны уберем», - добавил он.
Ранее Телеграф писал, что в результате столкновения автобуса, погрузчика и легкового авто под Минском пострадали 15 человек. Об этом сообщили в МВД и Минздраве 4 октября.
Под Минском пострадали 15 человек из-за столкновения автобуса с погрузчиком