В Солигорске грузовик провалился под асфальт посреди улицы

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Опубликовано: 04.10.2022 13:33 , Обновлено: 04.10.2022

В Солигорске утром 4 октября грузовик с цистерной неожиданно провалился под землю прямо на проезжей части. Произошедшее объяснили представители «Солигорскводоканала».

Вытащить машину оказалось тяжело. Для этого к грузовику пригнали даже автокран.

По словам главного инженера, Василия Лавренкова, после ливней в городе обрушился канализационный коллектор диаметром 700 мм. Из-за этого просел и асфальт.

Он также рассказал, что до провала коллектор уже заменили на полиэтиленовый. А сам провал Лавренков пообещал устранить за 3—4 недели.

«Сейчас будет установлено ограждение, уже ГАИ подключено, машины из опасной зоны уберем», - добавил он.

Ранее Телеграф писал, что в результате столкновения автобуса, погрузчика и легкового авто под Минском пострадали 15 человек. Об этом сообщили в МВД и Минздраве 4 октября.

Под Минском пострадали 15 человек из-за столкновения автобуса с погрузчиком