Под Минском пострадали 15 человек из-за столкновения автобуса с погрузчиком

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Опубликовано: 04.10.2022 11:10 , Обновлено: 04.10.2022

В результате столкновения автобуса, погрузчика и легкового авто под Минском пострадали 15 человек. Об этом сообщили в МВД и Минздраве 4 октября.

Как сообщили медики скорой помощи, в больницы Минска госпитализировали 7 человек. Из них 6 в тяжелом и среднетяжелом состоянии с сочетанными травмами. Еще 8 людям медпомощь оказали на месте.

Там работало 7 бригад скорой медпомощи, из них 2 реанимационные Минского областного центра скорой медицинской помощи.

В свою очередь сотрудники МЧС рассказали, что водителей легкового автомобиля Peugeot 206 и автобуса доставали с помощью гидравлического инструмента. По их словам, всего в автобусе находилось двое водителей и 61 пассажир.

Что произошло?

По предварительной информации милиции, утром 4 октября в Дзержинском районе на 21 км автодороги Р-1 около деревни Черкассы водитель автобуса ехал по средне полосе движения. Перестраиваясь, он столкнулся с погрузчиком.

После автобус отбросило на легковой автомобиль, который находился на обочине.

Ранее Телеграф публиковал видео с места происшествия. На нем видно, что разбитый погрузчик лежит в центре дороги на крыше, пассажирский автобус — боком в кювете. Также заметно сильно пострадавший легковой автомобиль на обочине.

Под Минском произошло ДТП: Автобус слетел в кювет, а погрузчик лег на крышу