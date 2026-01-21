В Смолевичах прорвало трубу, питавшую теплом полсотни многоэтажек

Опубликовано: 21.01.2026 07:41 , Обновлено: 21.01.2026

В Смолевичах Минской области 20 января прорвало трубу системы отопления. В зоне аварии оказались по меньшей мере 47 многоквартирных домов и 16 частных жилых домов. Городские власти пообещали жителям этих домов лишь "незначительные перебои с отоплением" на время ремонтных работ.

Порыв на теплотрассе произошёл в районе дома по улице Жодинская, 22. Там прорвало трубу отопления диаметром 219 миллиметров. В результате энергетикам пришлось приостановить работу центральной котельной, сообщил районный портал smolevichi-24.by.









По оценкам специалистов, которые оперативно приступили к ремонту, на устранение порыва потребуется 4-5 часов. Заместитель председателя Смолевичского райисполкома Алексей Горбач пообещал, что уже к утру во всех домах, которые попали в зону аварии, теплоснабжение будет восстановлено полностью. Работу всех коммунальных и аварийных служб пообещали организовать “до полного устранения неполадок”.

Напомним, на этой неделе в белорусских городах зафиксирована череда коммунальных аварий. Самая масштабная по количеству затронутых людей произошла на днях в Минске. Там в почти двадцатиградусные морозы проблемы с отоплением возникли у жителей более 3 тыс. домов из-за прорыва одной из магистралей, по которым идёт тепло в столицу от ТЭЦ-4.

В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?