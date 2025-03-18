В Слуцке погрузчик наехал на электромонтера - он погиб

Опубликовано: 18.03.2025 18:49 , Обновлено: 18.03.2025

В Слуцке водитель погрузчика наехал на 40-летнего электромонтера на территории одной фабрики, в результате чего тот погиб. В управлении Следственного комитета (УСК) по Минской области назвали предварительную причину трагедии.

По данным следователей, 12 марта около 15 часов 31-летний водитель погрузчика HELI ехал по неровной поверхности территории предприятия. Как утверждают в ведомстве, в результате “небрежности и невнимательности” он и наехал на электромонтера.

“По предварительной информации, перед началом движения и совершением маневра водитель погрузчика не убедился в безопасности проводимых работ, что и привело к трагическим последствиям”, - [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-minsk-ru/view/smertelnyj-urok-po-bezopasnosti-truda-v-slutske-na-rabochem-meste-pogib-elektromonter-14686/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказали [/link] в УСК, добавив, что водитель погрузчика работал по специальности меньше месяца.

Фото: УСК по Минской области

Слуцкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси. За это можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет.

Следователи пообещали установить все обстоятельства трагедии и уделить “особое внимание” ее причинам и условиям.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брагинском районе на Гомельщине вечером 12 февраля спиленная осина упала на 45-летнего вальщика леса. По информации СК, мужчина скончался в больнице от полученных травм, не приходя при этом в сознание.

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