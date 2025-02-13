В Брагинском районе осина упала на вальщика леса - он погиб

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Опубликовано: 13.02.2025 12:22 , Обновлено: 13.02.2025

В Брагинском районе на Гомельщине вечером 12 февраля спиленная осина упала на 45-летнего вальщика леса. По информации Следственного комитета (СК), мужчина скончался в больнице от полученных травм, не приходя при этом в сознание.

В ведомстве [link href=“https://t.me/skgovby/12587” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что осина обрушилась на работника при валке деревьев в Верхнеслободском лесничестве. Брагинский районный отдел СК пообещал установить все обстоятельства трагедии, в том числе причины и условия, при которых она случилась.

Скриншот: видео СК Беларуси

В Следственном комитете также напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Скриншот: видео СК Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что на стройке в столичном жилищном комплексе “Минск-Мир” днем 9 января с 10-го этажа сорвался рабочий и разбился насмерть. Подробности трагедии рассказали в Следственном комитете (СК).

В «Минск-Мире» насмерть разбился рабочий