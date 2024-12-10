В Слуцке из-за пожара в общежитии эвакуировали более 300 человек

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Опубликовано: 10.12.2024 09:23 , Обновлено: 10.12.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили о ЧП, которое произошло накануне вечером в Минской области. В общежитии Слуцкого сыродельного комбината сработала пожарная сигнализация, после чего более 300 жильцов экстренно покинули здание.

На место тут же прибыли спасатели, которые обнаружили задымление на первом этаже местного общежития по улице Молодёжной. В пресс-службе МЧС сообщили, что за несколько минут до этого жильцы самостоятельно вынесли в коридор мужчину — ему стало плохо.

Услышав пожарную сигнализацию, 320 человек (их них 85 детей) быстро покинули здание, в то время как пожар повредил “постельные принадлежности” на площади 2 кв. м., рассказали в МЧС. Причина происшествия устанавливается.

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