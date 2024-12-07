"Три-пять раз перевернулись" - Сын Солодухи попал в ДТП

🔄 Обновлено

Опубликовано: 07.12.2024 11:58 , Обновлено: 07.12.2024

Сын белорусского певца Александра Солодухи попал в аварию на трассе "Брест - граница РФ". Александр Солодуха - младший опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото опрокинувшегося красного Renault. Случившееся прокомментировали в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Что стало причиной ДТП и как оно случилось, не известно. “Я живой, три-пять раз перевернулись”, - коротко [link href=“https://www.instagram.com/sanya1element/#” target=“_blank” rel=“noopener”] прокомментировал [/link] сын певца.

А машина, судя по кадрам, получила серьезные повреждения, оказавшись в кювете. Где конкретно произошла авария и кто был за рулем, Солодуха не рассказал.

Скриншот: sanya1element / Instagram

Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили информацию о ДТП с сыном певца. “Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала у водителя и пассажиров легкие ушибы без переломов и сотрясений”, -[link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25224” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале ведомства.

Там сообщили, что от госпитализации все пострадавшие отказались.

Случившееся также лаконично в Instagram [link href=“https://www.instagram.com/stories/alexander.solodukha/3517388696145152082/?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MTFzZTVuZ3MwY3o3MQ%3D%3D” target=“_blank” rel=“noopener”] прокомментировал [/link] Солодуха-старший: “Мы живы!”

[obnovleno_b]

Позже стало известно, что в машине ехал он вместе с двумя своими сыновьями. “Сложная ситуация на дороге: гололед - и в кювет. Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы”, - [link href=“https://sputnik.by/20241207/solodukha-o-dtp-mashina-vsmyatku-poluchil-mnozhestvo-ushibov---1091696024.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] Солодуха-старший агентству Sputnik. По его словам, на помощь пострадавшим пришли другие водители, проезжавшие мимо.

“Машин 10-15 на трассе остановилось, все бежали на помощь. Конечно, все узнавали. Слава богу, руки, ноги, голова - так, ушибы только”, - добавил певец. Он заверил, что не намерен приостанавливать концерты из-за случившегося.

[/obnovleno_b]