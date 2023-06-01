В Слуцке четырехлетний мальчик выпил обезжириватель. Он в реанимации

Опубликовано: 01.06.2023 18:12 , Обновлено: 01.06.2023

Вечером 29 мая в местную больницу привезли ребенка, которому поставили диагноз «отравление пестицидами».

Выяснилось, что во дворе частного дома 33-летний мужчина занимался ремонтом машины. Чтобы установить на кузов молдинги, он использовал бутылку с обезжиривателем, которую поставил в багажник, пишет информагентство “Минск Новости”.

В какой-то момент мужчина услышал, что ребенок кашляет. Прибежав к нему, увидел в руках у четырехлетнего мальчика бутылку с остатками обезжиривателя и вызвал скорую.

Сейчас ребенок в реанимации.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося.

«Ушел в магазин и не вернулся» — В Минске ищут 12-летнего мальчика