В Слуцке четырехлетний мальчик выпил обезжириватель. Он в реанимации
Вечером 29 мая в местную больницу привезли ребенка, которому поставили диагноз «отравление пестицидами».
Выяснилось, что во дворе частного дома 33-летний мужчина занимался ремонтом машины. Чтобы установить на кузов молдинги, он использовал бутылку с обезжиривателем, которую поставил в багажник, пишет информагентство “Минск Новости”.
В какой-то момент мужчина услышал, что ребенок кашляет. Прибежав к нему, увидел в руках у четырехлетнего мальчика бутылку с остатками обезжиривателя и вызвал скорую.
Сейчас ребенок в реанимации.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося.
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