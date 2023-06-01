«Ушел в магазин и не вернулся» - В Минске ищут 12-летнего мальчика

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Опубликовано: 01.06.2023 11:33 , Обновлено: 01.06.2023

Милиция Минска разыскивает 12-летнего мальчика, который вечером 31 мая ушёл из дома в магазин и не вернулся домой.

Обновлено Как сообщил Onliner, Максима нашли, он живой. «Мальчик пришел к бабушке, которая проживает на Пушкинской», рассказали в издании.

Мальчика зовут Максим Кураш, ростом примерно 150 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. В милиции Минска опубликовали фотографии пропавшего ребёнка:

Как сообщили в милиции, мальчик ушёл из дома (проживает на Партизанском проспекте) около 18 часов 31 мая и оправился в магазин по улице Л.Чайкиной. Куда он направился после этого - неизвестно. Сообщается, что некоторое время спустя его видели в районе станции метро “Каменная Горка”.

На момент пропажи мальчик был одет в зеленую майку с коротким рукавом с принтом футбольного мяча и цифрой 10 (на фото выше), синие спортивные штаны и черные сандалии на босую ногу.

В милиции призвали всех, кому известно местонахождение пропавшего, обращаться в Заводское РУВД Минска по следующим телефонам:

+375-29-356-02-10;

+375-29-169-59-62;

Или по общему телефону милиции: 102.