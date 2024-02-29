В Слониме молодые люди украли мотоцикл и плуг, а потом бросили их в поле. Почему?

Опубликовано: 29.02.2024 13:58 , Обновлено: 29.02.2024

18 февраля житель одной из деревень Слонимского района обратился в милицию с заявлением о воровстве. Из гаража мужчины пропал мотоцикл, наждачный станок, плуг и четыре карданных вала. Сотрудники РОВД отправились на место преступления и... нашли украденное в поле неподалёку.

Подозреваемыми стали два молодых жителя деревни в возрасте 21 и 24 лет, передает БелТА. В ходе беседы оказалось, что накануне они изрядно злоупотребили спиртным и решили немного нажиться. По их словам, молодые люди знали, что хозяин приезжает редко, а в гараже есть вещи, которые можно сдать на металлолом.

Однако всё пошло не по плану: недобросовестные белорусы оказались попросту не в состоянии донести украденное. Мотоцикл, плуг, наждачный станок и карданные валы бросили по пути в поле, решив за ними вернуться позже. Однако “позже” не настало.

На молодых людей завели уголовное дело за кражу, им грозит до четырёх лет лишения свободы.

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