Шесть загадочных преступлений, которые раскрыли с помощью Google-карт

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Опубликовано: 04.02.2024 11:51 , Обновлено: 04.02.2024

Возможность построить автомобильный маршрут при помощи Google Maps – опция очень важная для автомобилистов. Но не единственная в своей полезности. С помощью карт время от времени удается раскрывать преступления. Вот несколько таких примеров – от поиска пропавших людей до ареста преступников.

Остановился поболтать не там, где следовало

После успешного побега из тюрьмы испанец Джоаккино Гаммино прожил незамеченным 20 лет. Пока в январе 2022 года не остановился поболтать с приятелем под зорким глазом Google Maps (на верхнем фото).

Осужденный убийца, считавшийся одним из самых разыскиваемых преступников Италии, работал поваром под другим именем в городе Галапагар (недалеко от Мадрида). На одном из кадров увидели человека, подозрительно похожего на Гаммино. Он беззаботно беседовал с кем-то возле магазина фруктов и овощей. Узнать его помог шрам на левой стороне подбородка. Убийцу нашли и вернули в тюрьму.

Увидели машину в водоеме

40-летний американец Уильям Молдт пропал без вести 7 ноября 1997 года. И считался таковым в течение 20 лет. Пока в 2019 году в Веллингтоне его автомобиль не обнаружили на спутниковых снимках.

Утонувшую машину разглядели в водоеме. Это удалось одному из геодезистов.

Разглядели угонщика

Машину американца Дэвида Слоанса угнали. У полиции не было никаких зацепок. Пока угнанное авто не попало в карты Google.

Изображение предполагаемого вора оказалось настолько четким, что помогло полицейским быстро закрыть дело.

Украл 500 велосипедов

На спутниковых снимках неожиданно обнаружили огромное количество велосипедов.

Позже установили, что мужчина из Оксфорда украл их более пятисот! Ему удалось спрятать украденные байки за высоким забором, но сверху они оказались видны хорошо.

Нашли убийцу по фото фургона

Двойной убийца Лесли Тодд Парвин был пойман благодаря снимкам его фургона, сделанным в Google Maps.

Парвин убил двух человек. Полиция не смогла отследить его, но знала, что он уехал на зеленом минивэне Kia. Тогда они проверили адрес, с которым он был связан: «Когда мы загуглили его адрес, увидели автомобиль на картинке карты Google», – рассказали полицейские. Убийцу задержали.

Неудачно вышел покурить

Ладно, ладно, это не преступление. Хотя, смотря с чьей точки зрения. Американец Дональд Райдинг был уличен в нарушении обещания, данного жене, – его грех попал на Google Maps.

Дональд обещал жене бросить курить, но попал в кадр на своей подъездной дорожке с сигаретой в руке. «Я не могла в это поверить – он не сдержал данное слово, – рассказала позже его супруга. – Хоть на фото его скрыло облако дыма, но я его узнала».

Ранее Телеграф писал, как в Google сообщили, что их технология распознавания изображений Lens теперь может «искать кожные заболевания», такие как «странная родинка или сыпь». Функция также должна сработать и с другими частями тела, если вам нужна дополнительная информация о шишке на губе, линии на ногте или выпадении волос на голове.

Google предложил определять «вредность» родинок и пятен на коже с помощью приложения. Белорусы тоже могут?