В Слониме грузовик вылетел на встречную и «протаранил» маршрутку

Опубликовано: 24.07.2024 13:30 , Обновлено: 24.07.2024

В Межрегиональной ассоциации перевозчиков сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром, 24 июля. Микроавтобус Mercedes двигался по маршруту «Барановичи-Гродно» через Слоним. На одной из улиц города со встречной полосы выехал грузовик Hyundai и врезался в пассажирский транспорт.

Водитель грузовика заявил, что у него отказали тормоза. В свою очередь водитель маршрутного такси пояснил, что скорость была относительно небольшой и все пассажиры в салоне были пристёгнуты. Возможно, именно благодаря этому никто не пострадал. Однако на место происшествия всё равно прибыли медики и сотрудники ГАИ. К слову, официальной информации от инспекторов пока не поступало.

“Отметим, что аварии с участием маршруток обычно вызывают большой общественный резонанс. Порой формируется негативный образ водителя маршрутки, хотя ко многим авариям приводят нарушения со стороны других участников движения…” — прокомментировали произошедшее в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились