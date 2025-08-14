В Слониме горела поликлиника

Опубликовано: 14.08.2025 09:29 , Обновлено: 14.08.2025

В МЧС Беларуси сообщили, что 13 августа в районном центре Слоним загорелась поликлиника. Пожар произошел вечером, после 18:00, в поликлинике на территории центральной районной больницы.

“На момент пожара в поликлинике находились 9 человек, которые покинули здание самостоятельно. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал”, - отчитались в ведомстве.

Причины возгорания в МЧС не назвали, заявив что ведётся расследование. Тем не менее, огонь повредил электрооборудование в подвальном помещении и закоптил стены.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске утром 22 июля в микрорайоне Дражня можно было наблюдать столб густого чёрного дыма, идущего от одной из жилых многоэтажек. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что произошло.

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