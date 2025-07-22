В Минске загорелось общежитие

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Опубликовано: 22.07.2025 11:05 , Обновлено: 22.07.2025

В Минске утром 22 июля в микрорайоне Дражня можно было наблюдать столб густого чёрного дыма, идущего от одной из жилых многоэтажек. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что произошло.

Оказалось, что пожар вспыхнул в одном из общежитий, расположенных по улице Солтыса. Судя по видео, которым поделились спасатели, очаг возгорания - в одной из квартир на третьем этаже. На кадрах видно, как из одного из окон вырываются языки пламени.

[obnovleno_b]К месту ЧП стянули 12 единиц техники. После ликвидации пожара в МЧС сообщили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на площади 20 кв.м.

Из-за задымления из здания общежития пришлось эвакуировать 50 человек, включая 15 детей. Никто из людей не пострадал.[/obnovleno_b]

О причинах пожара пока не сообщается - её ещё предстоит выяснить специалистам. Подразделения МЧС в настоящее время ещё работают на месте ЧП.

Согласно утренней сводке Минского городского управления МЧС, за прошедшие сутки в столице не было зарегистрировано пожаров, но спасателям пришлось выезжать на оказание технической помощи спасатели 20 раз, в том числе дважды - по сообщению о загорании пищи на газовой плите в жилых многоэтажках и один раз - о загорании мусора в подвале жилого дома.