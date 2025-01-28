В СК попросили белорусов обсудить в кругу семьи одну тему. Что предложили не повторять из TikTok?
Четырнадцатилетний подросток попал в больницу с химическим ожогом и контузией правого глаза после неудачного эксперимента, который он увидел в TikTok. Инцидент произошёл днём 26 января в Несвижском районе.
По данным следствия, мальчик, находясь дома один, решил повторить увиденный накануне химический опыт. Он смешал необходимые компоненты, но в результате химической реакции бутылка взорвалась и её содержимое попало школьнику в глаз.
Подростка доставили в районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следственный комитет отметил, что это не единичный случай, когда дети получают травмы, пытаясь повторить увиденное в интернете. «Вдохновлённые яркими видео» подростки часто не осознают опасности, которой они себя подвергают.
В связи с этим, СК призвал родителей и педагогов обсудить подобные случаи с детьми, объясняя им возможные последствия опасных экспериментов.
«Жизнь и здоровье детей подвергаются угрозе из-за их личного любопытства и неосознания последствий», — заявили следователи.
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