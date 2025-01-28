В Лунинце прокуратура запретила маме двоих детей тратить деньги. Это как?

Опубликовано: 28.01.2025 10:52 , Обновлено: 28.01.2025

Прокуратура Лунинецкого района запретила тратить деньги матери двоих детей, которую ранее лишили родительских прав. Поводом к вмешательству правоохранительных органов стало заявление её свекрови, ставшей опекуном для несовершеннолетних внуков. По информации прокуратуры, вместо того, чтобы тратить деньги на содержание детей, горе-мать затаривалась алкоголем.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило обращение 72-летней местной жительницы, которая просила ограничить “бесконтрольную трату денег” со стороны своей невестки. Впоследствии органы установили, что сын пенсионерки и молодая женщина вступили в брак, после чего у них родилось двое мальчиков 2017 и 2019 годов рождения.

Из-за того, что в 2023 году молодой человек трагически погиб, с предприятия, на котором он работал, в пользу вдовы взыскали 15 тысяч рублей в качестве денежной компенсации морального вреда. Кроме того, в интересах двоих несовершеннолетних сыновей она получила дополнительные 10 тысяч на каждого ребёнка. После этого женщина разместила 30 тысяч рублей на вкладе в банке.

В прокуратуре Брестской области рассказали, что впоследствии белоруска перестала заниматься детьми, “подвергала опасности их жизнь и здоровье”, а проценты по депозиту снимала каждый месяц и тратила на алкоголь, в том числе для своих собутыльников. За подобное поведение её лишили родительских прав и запретили в дальнейшем распоряжаться денежными средствами.

“На момент проверки задолженность по возмещению средств, затраченных государством на содержание детей, превысила 9 тысяч рублей. По требованию прокуратуры Лунинецкого района территориальный отдел принудительного исполнения обратил взыскание на средства, размещённые во вкладе, в пределах названной суммы задолженности, а также принял меры о приостановлении операций по банковскому счёту”, — добавили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что 44-летний житель Иваново перевёл на благотворительность 600 тысяч долларов, однако суд признал его виновным в “ряде умышленных преступлений экстремистской направленности”. По решению суда, он занимался “финансированием экстремистских организаций”, за что получил 5 лет 6 месяцев тюрьмы и более 2 миллионов рублей штрафа.

Житель Брестчины перевёл $600 000 на благотворительность, но всё равно получил штраф $560 000 и более 5 лет тюрьмы. За что?