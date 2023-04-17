В СК показали, как автобус «Варшава - Минск» въехал в погрузчик. Кто стал виновником ДТП?

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Опубликовано: 17.04.2023 10:41 , Обновлено: 17.04.2023

Белорусские следователи завершили расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого международный автобус «Варшава-Минск» врезался в погрузчик, столкнулся в легковушкой и вылетел в кювет. В Следственном комитете Беларуси обнародовали видео с моментом столкновения и назвали виновника аварии.

Речь идёт о серьёзном ДТП, которое произошло 4 октября 2022 года.

Как сообщили следователи, авария произошла на 22- километре трассы «Минск-Дзержинск». Автобус «NEOPLAN» сначала столкнулся с погрузчиком «JCB», после чего выехал в полосу для разгона и столкнулся там с автомобилем «PEUGEOT 206». После этого автобус вылетел в кювет, врезался в деревья и опрокинулся.

“Опытные следователи главного следственного управления во взаимодействии с экспертами восстановили механизм аварии буквально посекундно”, - сообщили в СК и опубликовали видео момента столкновения:

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Согласно материалам уголовного дела, на момент аварии в автобусе находилось 2 водителя и 61 пассажир – граждане Беларуси и иностранцы.

Виновником ДТП в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси назвали 60-летнего водителя автобуса, а причиной аварии – “утомленность водителя автобуса”.

“Следствием установлено, что транспортное средство находилось в технически исправном состоянии, а обвиняемый мог заблаговременно наблюдать погрузчик, снизить скорость и избежать столкновения”, - пояснили в СК.

В результате аварии водителю легковушки и трем пассажирам автобуса, причинены тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.

В результате водителя автобуса привлекли к ответственности по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси: нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение трем лицам тяжких телесных повреждений и одному лицу менее тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в СК, мужчина полностью признал свою вину.

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