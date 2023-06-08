В СК озвучили две версии взрыва на Светлогорском ЦКК

Опубликовано: 08.06.2023 13:43 , Обновлено: 08.06.2023

В Следственном комитете 8 июня озвучили две основные версии взрыва на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК), которые в настоящее время рассматривают специалисты, изучающие причины происшествия.

Как рассказал официальный представитель СК Александр Суходольский, в день ЧП на предприятии проводились технические работы. По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать:

формирование взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента

допущенные нарушения технологического процесса

Однако, это лишь предварительные версии - в СК сообщили, что планируется провести повторный детальный осмотр места ЧП - “после ликвидации последствий аварии и когда будет обеспечена безопасность работы следственно-оперативной группы”.

Следователи также сообщили возраст трёх погибших работников - 31, 24 и 42 года.

В настоящее время по факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 302 Уголовного кодекса - “Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека”. расследовать дело будет главное следственное управление.

Авария на Светлогорском ЦКК не создала угрозу здоровью местных жителей

Тем временем государственный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец в интервью местному изданию «Светлагорскiя навiны» сообщил, что ЧП на Светлогорском ЦКК не создало какой-либо угрозы жизни и здоровью жителей района и работников самого предприятия.

По его словам, в лаборатории Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии вечером 7 июня оперативно взяли образцы атмосферного воздуха и провели в общей сложности 38 исследований по 19 показателям. Ни по одному из них специалисты не выявили превышений гигиенических нормативов.

В МЧС и СК показали последствия взрыва на Светлогорском ЦКК – три человека погибли

Напомним, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Следственный комитет обнародовали видеокадры с места ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. В ходе разбора обрушившихся элементов конструкций спасатели обнаружили тела трёх погибших рабочих, ещё четырём пострадавшим медикам пришлось оказывать оперативную помощь.