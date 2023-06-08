В МЧС и СК показали последствия взрыва на Светлогорском ЦКК – три человека погибли

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Опубликовано: 08.06.2023 07:38 , Обновлено: 08.06.2023

В результате вспышки газовоздушной смеси на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) погибли как минимум три человека, ещё четверо получили травмы. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Следственный комитет обнародовали видеокадры с места ЧП. В СК заявили, что полную картину произошедшего восстановят после "нейтрализации последствий взрыва".

Сообщение о вспышка газовоздушной смеси на Светлогорском ЦКК в Гомельской области поступило в МЧС 7 июня в 15:34. Как рассказали в ведомстве, в результате ЧП были повреждены металлические обшивки трех резервуаров и нарушена целостность одного из них. Повреждения получили и соседние строения.

В ходе разбора обрушившихся элементов конструкций спасатели обнаружили тела трёх погибших рабочих, ещё четыре человека оказались травмированы.

Кадрами аварийно-спасательных работ с место происшествия поделились пресс-службы МЧС и Следственного комитета.

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В свою очередь в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. По предварительной информации, у них диагностированы поверхностные раны головы, а также ожоги кожных покровов на руках. Все четверо (возраст пострадавших от 27 до 38 лет) от госпитализации отказались, помощь им на месте оказали медики бригад скорой помощи.

Между тем, управление Следственного комитета по Гомельской области уже возбудило уголовное дело по ст. 302 УК РБ (“Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ”).

На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория. Он провели допрос инженерно-технических работников комбината, его руководства, которые были задействованы непосредственно на производстве, а также изъяли документацию, которая регламентирует производственные и ремонтные работы на предприятии.

Кроме того, в СК подчеркнули, что число погибших и пострадавших на Светлогорском ЦКК может вырасти, поскольку на момент публикации озвучивалась предварительная информация - спасатели продолжили разбор завалов, а часть территории,где произошёл взрыв, была еще недоступна для полноценного осмотра.

Как пояснил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, говорить о точных причинах произошедшего также пока рано. По его словам, лишь после “нейтрализации последствий взрыва” следователи смогут попасть к месту ЧП и провести тщательный осмотр всей территории предприятия и зафиксировать “следовую картину”.

«Угрозы жизни нет» — Появились подробности ЧП на Светлогорском ЦКК

Напомним, ранее власти Гомельской области сообщили, что угрозы жизни и здоровью населения в результате взрыва на Светлогорском ЦКК. Работы на самом предприятии после ЧП временно остановили.