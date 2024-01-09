В СК обвинили 17-летнего минчанина в организации "крупнейшей транснациональной группировки кибермошенников"

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Опубликовано: 09.01.2024 10:50 , Обновлено: 09.01.2024

Следственный комитет Беларуси 9 января отчитался о завершении расследования в отношении одного из руководителей "крупнейшего транснационального скам-сообщества" в Беларуси. По версии следователей, ключевой фигурой группировки кибермошенников был 17-летний минчанин.

В СК Беларуси сообщили, что раскрытая организованная преступная группа действовала на территории страны с 2021 года. В ее состав, по подсчётам следователей, вошли более 700 участников Беларуси, России, Украины и “других русскоязычных стран”. За два года им предположительно удалось похитить с банковских карт белорусов с помощью “фишинговых” интернет-ресурсов более 1,7 млн рублей, совершая “сотни хищений ежемесячно”.

“Скам-группа специализировалась на совершении хищений денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием “фишинговых” интернет-ресурсов, имитирующих такие площадки, сервисы служб доставки, платежные сервисы”, - пояснили в ведомстве.

На след преступного интернет-сообщества следователям удалось выйти, по их словам, благодаря “новым разработкам” и “экспериментальным методикам”, а операцию задержанию предполагаемого “руководителя скаммеров”, разработанную и проведённую при участии МВД, в Следственном комитете назвали “уникальной”.

“Следователям и милиции удалось обезвредить кибермошенника в его квартире и получить доступ ко всем цифровым доказательствам. В ходе обыска были обнаружены и изъяты программные средства совершения преступлений, базы данных с информацией о преступной деятельности группировок”, - сообщили в СК.

В официальном телеграм-канале ведомства также опубликовали видео задержания молодого человека, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов попадают в квартиру подозреваемого через балкон, спускаясь туда по верёвке с крыши многоэтажки.

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По данным СК, подросток, который, по его собственному признанию получал 5% от суммы всех похищенных средств, и за 1,5 года заработавший, по данным следствия, более 90 тыс. рублей, свою вину в участии в деятельности преступного киберсообщества признал. Как предполагают следователи, он занимался разработкой и администрированием “криминальных программных средств и интернет-ресурсов транснационального скам-сообщества”.

В СК также сообщили, что в ходе дальнейшего расследования в различных регионах Беларуси, а также соседней России задержали 34 участник, причастных к данному скам-сообществу, задержали 19 из них.

Ранее Телеграф сообщил о новой мошеннической схеме, благодаря которой преступники по телефону выманивают деньги белорусов. Звоня от имени сотрудников Следственного комитета, мошенники грозят человеку обысками и конфискацией всех его сбережений из-за “подозрений в финансировании Украинской армии”. В милиции рассказали, что следует знать белорусам, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников.

Мошенники придумали новый способ изымать деньги у белорусов от имени СК. Как не попасться?