СК открыл уголовное дело против белорусов за демонстрации в Польше, Литве и США

Опубликовано: 27.01.2025 19:32 , Обновлено: 27.01.2025

Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело в отношении 365 граждан нашей страны, живущих за рубежом, за участие в "малочисленных уличных акциях", которые, по мнению ведомства, были направлены на "дискредитацию Республики на международной арене", а также на "срыв электоральной кампании".

В СК заявили, что 26 января для “имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах” в различных странах были организованы демонстрации. В ведомстве утверждают, что основной их целью была “попытка продемонстрировать “состоятельность” руководства группами “беглых”, а также “вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании”.

При этом в Следственном комитете заявили, что демонстрации сопровождались “оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики”. Официальный представитель СК Беларуси Сергей Кабакович сообщил, что из 581 человека, которые, по его словам, принимали участие в акциях, идентифицировали 365 белорусов:

11 — во Вроцлаве,

203 — в Варшаве,

18 — в Белостоке,

29 — в Вильнюсе,

39 — в Нью-Йорке,

11 — в Праге и др.

“В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована, и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц”, — заявил Сергей Кабакович.

Кроме того, он добавил, что “действиям отдельных представителей экстремистского актива” будет дана правовая оценка по следующим статьям УК РБ:

ст. 361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ),

ч.ч. 2,3 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования, вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности),

ст. 369-1 (распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ, правовом положении граждан в РБ, деятельности государственных органов, дискредитирующих Беларусь).

Кабакович также заявил, что “совместно с заинтересованными органами работа по идентификации всех участников акций продолжается”.

Ранее Telegraf.news писал, что в отношении пяти участников организации “Полк Калиновского”, которую в нашей стране признали террористической, начали специальное производство. В СК заявили, что в состав формирования вошли “наиболее радикальные представители экстремистских ячеек”, которые “скооперировались в незаконное вооружённое формирование на территории Украины”.

СК объявил о «специальном производстве» против признанного в Беларуси террористическим «Полка Калиновского»