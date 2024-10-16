В Щучинском районе суд запретил мужчине распоряжаться своей пенсией. За что?

Опубликовано: 16.10.2024 18:50 , Обновлено: 16.10.2024

Суд Щучинского района на Гродненщине запретил местному жителю распоряжаться своей пенсией: его признали ограниченным в дееспособности. Что случилось, рассказали в службе информации прокуратуры региона.

По информации ведомства, мужчина 1956 года рождения получал пенсию по возрасту, но не оплачивал коммунальные услуги и не разделял “затраты на ведение общего домашнего хозяйства” со своим братом. “Все полученные деньги расходовал исключительно на приобретение спиртных напитков, чем ставил свою семью в тяжелое материальное положение”, - передали в прокуратуре.

А согласно ст. 30 Гражданского кодекса Беларуси, человека, который в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, могут ограничить в дееспособности. Над таким гражданином устанавливают попечительство.

Как пояснили в ведомстве, ограниченный в дееспособности человек вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (например, покупать продукты, ремонтировать обувь), но получать зарплату, пенсию и другие доходы, а также распоряжаться ими может только с согласия своего попечителя.

Ранее Telegraf.news писал, что суд Витебского района в июле запретил одному из студентов колледжа самостоятельно тратить стипендию. В Генпрокуратуре рассказали, что парень остался без попечения родителей, а его законным представителем определили директора колледжа.

Суд Витебского района запретил студенту самостоятельно тратить стипендию. Что послужило причиной?