Суд Витебского района запретил студенту самостоятельно тратить стипендию. Что послужило причиной?

Опубликовано: 23.07.2024 13:14 , Обновлено: 23.07.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о не совсем типичном случае из практики. Гособвинитель Витебского района решил запретить одному из студентов колледжа самостоятельно тратить стипендию. С таким заявлением он обратился в суд, и решение прокурора удовлетворили. Отныне подростку запрещено распоряжаться собственными деньгами вплоть до совершеннолетия.

В Генпрокуратуре рассказали, что парень остался без попечения родителей, а его законным представителем определили директора колледжа, в котором он учился. Несовершеннолетнего поместили на полное гособеспечение: ежемесячно платили стипендию и делали другие выплаты, которые предусмотрены законом в данной ситуации.

Впоследствии выяснилось, что подросток тратил деньги на сигареты и развлечения, а после проверки его комнаты в общежитии оказалось, что у не было продуктов и элементарных средств гигиены. Эти обстоятельства и послужили основанием для обращения в суд.

“Последствия самостоятельного распоряжения стипендией и иными причитающимися выплатами не обеспечивали необходимые для полноценного физического развития подростка уровень жизни и условия проживания”, — обратили внимание в Генпрокуратуре.

В зале суда молодой человек признал вину, однако решение осталось неизменным. Так, требования прокурора удовлетворили в полной мере, и теперь парень не может самостоятельно распоряжаться стипендией и другими соцвыплатами до 18 лет. Правда, решение суда ещё не вступило в силу, и ответчик имеет право подать апелляцию. Будет ли он это делать, неизвестно.

[info_b]Согласно п. 4 ст.25 Гражданского кодекса Беларуси, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.[/info_b]

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