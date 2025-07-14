В сети появился ролик с предупреждением белорусам не летать в Россию. В Брестском облисполкоме рассказали, что с ним не так

🎥 Видео

Опубликовано: 14.07.2025 16:49 , Обновлено: 14.07.2025

В сети появилось видео с предупреждением белорусам не летать в Россию. В Брестском облисполкоме заявили, что не имеют к нему отношение. Все дело в том, что на видео - человек похожий на председателя исполкома Брестской области.

“ФЕЙК! Председатель Брестского облисполкома не имеет никакого отношения к этому сфабрикованному видео. Ни происшествий, ни подобных заявлений не было”, - сообщили в ТГ-канале Брестского облисполкома.

Там заверили, что видео - дипфейк, созданный при помощи искусственного интеллекта. Тот в свою очередь в видеоролике рассказал о якобы случившемся в России инциденте с белорусским самолётом, который “обстреляли” российские ПВО.

”… хочу напомнить, при покупке авиабилета для полета в Российскую Федерацию необходимо осознавать все риски”, - заявил сгенерированный искусственным интеллектом дипфейк, утверждая, что в “России идет война с Украиной и системы противовоздушной обороны союзного государства могут в любой момент принять воздушное судно за вражеский беспилотник”.

В другом же канале брестской области, также связанном с властями, сообщили, что “оригинал видео был записан ещё в 2023 году”.

“Пётр Пархомчик комментировал заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Татарстан РФ”, - пояснили в ТГ-канале”#1Регион”.

Ранее Telegraf.news писал, что в России в начале июля аэропорты оказались в состоянии шатдауна. Десятки рейсов были отменены, ещё сотни задержаны на неопределенное время. Российские СМИ сообщили, что в некоторых из них наступил “настоящий коллапс”.

200 рейсов задержали, 70 отменили. В российских аэропортах наступил настоящий коллапс