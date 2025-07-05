200 рейсов задержали, 70 отменили. В российских аэропортах наступил настоящий коллапс

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Опубликовано: 05.07.2025 18:52 , Обновлено: 05.07.2025

В России 5 июля многие аэропорты оказались в состоянии шатдауна. Десятки рейсов были отменены, ещё сотни задержаны на неопределенное время. Российские СМИ сообщили, что в некоторых из них наступил "настоящий коллапс".

На видео в соцсетях видно, как измотанные пассажиры сидят и лежат на полу терминала в Шереметьево в Москве. На данный момент, в аэропорту задержали порядка 100 рейсов, ещё около 40 были полностью отменены.

Такая ситуация сложилась с раннего утра 5 июля, когда власти РФ ввели ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

В питерском Пулково ситуация похожая. Там было отменено более 30 рейсов, ещё около 100 перенесено, сообщил Telegram-канал Baza. Хотя полеты над российским городом недавно разрешили после еще одной череды череды ограничений, некоторые рейсы все равно задержали до 2-3 часов ночи, сообщило местное издание «Фонтанка».

«Некоторые рейсы или отменили, или задержали почти на сутки. Громкоговоритель тут вообще не замолкает: либо отмены, либо задержки (из услышанного были задержки до 3:00 ночи), либо приглашения на горячее питание [пассажиров] задержанных рейсов», — описал происходящее подписчик российского ТГ-канала “Еж”.

Кроме того есть задержки и отмены и в других аэропортах Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в то же время сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву. На местах падения работают экстренные службы.

Тем временем, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что из-за угрозы атаки беспилотников мобильный интернет в регионе могут ограничить с 4G до 2G.