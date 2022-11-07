В Гродно водителя пришлось выпиливать из машины

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Опубликовано: 07.11.2022 21:07 , Обновлено: 07.11.2022

В МЧС сообщили, что 7 ноября в 10:17 произошло ДТП на улице Советских Пограничников в Гродно. Туда немедленно прибыл экипаж спасателей, так как после удара машину так смяло, что водителя можно было достать из автомобиля только с помощью специальных инструментов.

Легковой автомобиль BMW 318 въехал в стену жилогоо дома. А в салоне автомобиля оказался заблокирован 20-летний водитель.

Ранее в ГАИ Гродно поделились своим видео устранения последствий поизошедшего.

А ещё в сеть попало видео момента ДТП.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Кобрине ночью на пустом перекрестке столкнулись два автомобиля. Для ДТП не было никаких предпосылок. Перекресток в Кобрине в это ночное время был совершенно пуст.

В Кобрине ночью на пустом перекрестке столкнулись два автомобиля