В России подорвали белорусский грузовой поезд. Подробности

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Опубликовано: 01.05.2023 17:11 , Обновлено: 01.05.2023

В министерстве транспорта Беларуси 1 мая сообщили, что в Брянской области России подорвали белорусский грузовой состав из 78 вагонов и локомотива. Чиновники утверждают, что бригада поезда не пострадала.

“Сегодня в 10:17 на 136 км перегона Унеча – Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство”, - сообщили в Минтрансе.

По данным ведомства, поезд №2528 выехал со станции Гомель и следовал в Брянск. Но в результате взрыва сошли с рельс 8 вагонов.

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В Минтрансе сообщили, что отправили на место крушения “восстановительный поезд” из Гомеля. “Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», - говорится в сообщении ведомства.

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По данным российского ТГ-канала Mash, диверсанты хотели подорвать именно этот поезд с топливом и стройматериалами. В нескольких километрах от места взрыва находится нефтеналивная станция. Пассажирские поезда проходят через участок Унеча – Рассуха только дважды в сутки по вечерам.

Ранее Телеграф сообщил, что в Сети появились кадры с места происшествия, в результате которого вагоны с нефтепродуктам в Унечском районе Брянской области, что рядом с Беларусью, сошли с рельсов. По сообщениям местных властей, это произошл из-за намеренного подрыва.

В России рядом с Беларусью подорвали поезд с нефтепродуктами