В России под Хабаровском перевернулся автобус, много жертв

Опубликовано: 16.12.2022 09:24 , Обновлено: 16.12.2022

В Хабаровском крае России попал в аварию автобус, который перевозил вахтовиков из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре на золото-медное месторождение Малмыж.

Погибли восемь человек, пострадали еще 26, сообщили российские СМИ.

Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их перевезли на вертолетах в Хабаровск.

По информации СМИ, на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением, и автобус упал в кювет.

В пресс-службе посольства Беларуси в России сообщили, что белорусов среди пострадавших нет.

Днями ранее в Ольховатском районе Воронежской области России пассажирский автобус, который ехал из Луганска, столкнулся с военным тягачом МАЗ 537. Есть пострадавшие.

В России пассажирский автобус из Луганска врезался в военный тягач