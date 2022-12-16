В России под Хабаровском перевернулся автобус, много жертв
В Хабаровском крае России попал в аварию автобус, который перевозил вахтовиков из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре на золото-медное месторождение Малмыж.
Погибли восемь человек, пострадали еще 26, сообщили российские СМИ.
Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их перевезли на вертолетах в Хабаровск.
По информации СМИ, на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением, и автобус упал в кювет.
В пресс-службе посольства Беларуси в России сообщили, что белорусов среди пострадавших нет.
Днями ранее в Ольховатском районе Воронежской области России пассажирский автобус, который ехал из Луганска, столкнулся с военным тягачом МАЗ 537. Есть пострадавшие.
В России пассажирский автобус из Луганска врезался в военный тягач