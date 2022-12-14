В России пассажирский автобус из Луганска врезался в военный тягач

Опубликовано: 14.12.2022 09:52 , Обновлено: 14.12.2022

В Ольховатском районе Воронежской области России пассажирский автобус, который ехал из Луганска, столкнулся с военным тягачом МАЗ 537. Есть пострадавшие.

Восемь человек отвезли в Россошанскую райбольницу. Как сообщил ТАСС, тяжелых травм ни у кого нет.

РосСМИ пишут, что, предварительно, 41-летний водитель автобуса Setra не справился с управлением из-за сложных погодных условий.

Ранее, 7 декабря в Донецкой области грузовик российских военных врезался в маршрутку на дороге между Шахтерском и Торезом. Тогда погибли 16 человек.