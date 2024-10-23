В Рогачеве мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за опубликованное в 2021 году сообщение в "Одноклассниках"

Опубликовано: 23.10.2024 18:34 , Обновлено: 23.10.2024

В Рогачеве Гомельской области суд приговорил мужчину 1978 года рождения к 1,5 годам исправительной колонии за опубликованное в 2021 году в соцсети "Одноклассники" сообщение с "клеветнической информацией в адрес президента Республики Беларусь".

Как передали в УВД Гомельского облисполкома, суд признал работника одного из городских предприятий виновным по части 2 статьи 367 (“Клевета в отношении президента Республики Беларусь”) Уголовного кодекса Беларуси. Эта часть предусматривает наказание за клевету, “соединенную с обвинением в совершении особо тяжкого преступления” (в этом конкретно и признали виновным жителя Рогачева).

Наказание для мужчины - лишение свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также, по информации правоохранителей, у жителя Рогачева конфисковали мобильный телефон в доход государства.

Ранее Telegraf.news писал, что на Национальном правовом интернет-портале в августе опубликовали законопроект “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности”, внесенный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Среди других изменений в Уголовный кодекс предлагается внести статью 366-1, которая закрепит ответственность за насилие или угрозу в отношении главы государства и не только.

До 8 лет. Лукашенко предложил сажать в тюрьму за насилие и угрозы в отношении экс-президента Беларуси