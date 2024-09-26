В рейсовом автобусе на границе с Польшей брестские таможенники нашли 19 королевских питонов

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Опубликовано: 26.09.2024 14:29 , Обновлено: 26.09.2024

В Государственном таможенном комитете Беларуси 26 сентября рассказали о необычной контрабанде, которую на днях удалось обнаружить брестским таможенникам. После проверки международного рейсового автобуса на границе с Польшей они изъяли из него 19 королевских питонов необычного окраса.

Змей в специально оборудованном тайнике спрятал водитель автобуса, который следовал из Польши, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси (ГТК).

При прохождении таможенного контроля водитель сказал, что «перевозит только личные вещи», рассказали в ведомстве. Однако белорусские таможенники решили сделать дополнительный осмотр автобуса.

«Сканограмма, полученная с применением инспекционно-досмотровых комплексов, указывала на нехарактерные довложения в полости автобуса», - сообщили в белорусской таможне.

Открутив саморезы на панели ступеньки, таможенники извлекли из ниши 5 контейнеров с питонами. Более того, оказалось, что вместе со змеями водитель запрятал в тайник и 6 неучтённых монометров, рассказали в ГТК.





































В отношении белоруса брестская таможня начала административный процесс, а всех изъятых питонов передала Минскому зоопарку.

В свою очередь специалисты Минского зоопарка выразили благодарность белорусским таможенникам, отметив, что такой окрас является эксклюзивным для зоопарка.

Ранее Telegraf.news сообщал, что утром в среду, 25 сентября, на территории Минского зоопарка вспыхнул пожар, в результате которого сгорела конюшня. Сотрудники зоопарка и животные не пострадали — их успели вовремя вывести наружу.

В Минском зоопарке сгорела конюшня